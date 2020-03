Einige der Fans von Yeliz Koc (26) und Johannes Haller (32) ahnten es schon – jetzt bestätigt sie das Ibiza-Gerücht! Vor Kurzem machte sich der Ex-Bachelorette-Kandidat mit dem Auto auf den Weg nach Ibiza, um auf der Ferieninsel einen Jachtverleih aufzubauen. Vermeintlich solo wagte der 32-Jährige den Trip in Zeiten der Corona-Epidemie. So zumindest suggerierte er es seinen Abonnenten, als er seine lange Fahrt auf Social Media begleitete. Dabei wurde denen allerdings irgendwann klar: Alleine befindet er sich nicht im Auto und tatsächlich ist seine eigentlich Verflossene mitgekommen!

"Ich bin auch auf Ibiza, ich bin mit Johannes gemeinsam hierhergefahren und da bin ich auch sehr glücklich drüber", meldet sich Yeliz am Donnerstag in ihrer Instagram-Story zu Wort. Geplant hatten die beiden das aber eigentlich alles ganz anders, wie sie in ihrer Netz-Erklärung fortfährt. Zunächst sollte sich Johannes in seiner Wahlheimat einleben, dann wollte das Ex-Paar testen, ob ihre Liebe noch eine Chance hat. "Als alles schlimmer wurde, mit dem Virus, wussten wir nicht, wann wir uns wiedersehen und hatten große Angst, dass wir uns zwei, drei Monate eventuell nicht sehen. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, dass wir gemeinsam hierherfahren", berichtet die 26-Jährige weiter.

Jetzt seien die beiden froh, nicht allein zu sein und sich zu haben: "Ich werde jetzt zwei Wochen komplett in der Wohnung bleiben – oder eben länger oder kürzer. Uns ist egal, was die Leute darüber denken. Das ist gerade für uns die beste Lösung gewesen", stellt die gebürtige Hannoveranerin schließlich klar. Ob sie wieder zusammen sein wollen, soll sich in der Zeit herausstellen. Sieht ganz so aus, als könnten die beiden wirklich nicht ohne einander: Ende des vergangenen Jahres beendeten sie ihre Beziehung schon zum zweiten Mal, Yeliz deutete aber bereits im Februar an, dass sie mit Johannes eine Freundschaft mit gewissen Vorzügen führt. Anschließend wurden die beiden sogar zusammen gesichtet, dennoch wollte das Duo erst einmal verheimlichen, dass es sich wieder anzunähern scheint.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Reality-TV-Darsteller

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Johannes Haller



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de