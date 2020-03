Julian Evangelos (27) und Stephanie Schmitz (25) spielen Amor! Seit ihrem Treffen bei Love Island im Herbst 2017 sind der Fitnessliebhaber und die Blondine ein Herz und eine Seele. Nur wenige Monate nach der Kuppelshow verlobten sich die Turteltauben sogar und planen nun ihre große Hochzeit. Doch in der aktuellen Krisenlage steht bei den beiden nun nicht ihr eigenes Liebesleben im Vordergrund – sondern das ihrer Follower: Julian und Stephie wollen die Singles in ihrer Community miteinander verkuppeln!

In ihrer Instagram-Story präsentierte die ehemalige Krankenschwester ihren Bewunderern das Projekt: "Wir haben letztens eine Umfrage bei euch gemacht und bei dieser Umfrage kam heraus, dass ein bisschen weniger als die Hälfte von euch Single ist. Das sind schon einige einsame Herzen!" Sie und Julian hätten damals das Glück gehabt, durch "Love Island" zusammengeführt worden zu sein – diese Chance wollen sie nun auch anderen Solos bieten. "Wir sehen uns praktisch als die Love-Coaches!", erklärte Stephie.

So habe sie Alter, Herkunft und die sexuelle Orientierung ihrer Fans gesammelt, diese zunächst sortiert und anschließend Pärchen gebildet. "Wir geben unser Bestes und hoffen, dass einige einsame Herzen zueinanderfinden!", freuten sich die beiden. Was meint ihr: Werden Julian und Stephie in ihrer Liebes-Mission Erfolg haben? Stimmt unten ab.

Anzeige

RTL II, "Love Island" Julian Evangelos und Stephanie Schmitz bei "Love Island"

Anzeige

Instagram / stephifashion Julian Evangelos und Stephanie Schmitz, Reality-TV-Stars

Anzeige

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz und Julian Evangelos



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de