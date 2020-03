Mariah Carey verzichtete dieses Jahr auf eine Riesenparty! Die US-amerikanische Pop-Diva feierte am Freitag ihren 50. Geburtstag und nicht nur für die Jubilarin gab es einen Grund zur Freude: Wie sie auf ihrem Social-Media-Account verraten hat, wird sie ihren nächsten Lebensabschnitt mit einem brandneuen Song zelebrieren. Außerdem lässt Mariah ihre Follower nun an ihrer privaten Geburtstagseier mit ihren Liebsten teilhaben.

Die "Without You"-Interpretin genoss ihren Ehrentag im Kreise ihrer Familie. Schnappschüsse auf Instagram zeigen sie mit ihren Kindern Monroe (8) und Moroccan (8) am Tisch sitzen. Während ihr Sohn einen Pyjama und ihre Tochter ein weißes Fan-Shirt mit Mamas Bild trägt, ist Mariah in eine edle Robe geschlüpft. Das teils transparente schwarze Abendkleid zeichnet sich vor allem durch einen sehr tiefen Ausschnitt aus.

Von ihren Familienmitgliedern bekam Mariah zwei Geburtstagstorten aus Schokolade. Während einer der Kuchen eine kleine Fontäne versprühte, schmückte den anderen eine große Zwölf. Mit dem Hashtag "ewige 12" scherzt die Sängerin über ihr Alter. Schon seit Jahren witzelt sie darüber, dass sie für immer im Kindesalter bleiben möchte.

Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihren Kindern Monroe und Moroccan

Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey und ihre Tochter Monroe

Anzeige

Getty Images Mariah Carey 2020 in New York



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de