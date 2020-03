Happy Birthday, Mariah Carey (50)! Am Freitag hatte die Pop-Ikone allen Grund zum Feiern: Mariah ist 50 Jahre alt geworden. Die Blondine gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Sängerinnen des letzten Jahrzehnts und ist aus der Musikbranche nicht mehr wegzudenken. Zuletzt hatte die Diva im Jahr 2018 ihr Album "Caution" veröffentlicht – jetzt dürfen sich ihre Fans auf neue Musik von ihr freuen.

Das lässt jetzt ein Beitrag auf Instagram vermuten. Sie teilte an ihrem Ehrentag ein Foto, auf dem sie in die Kamera lächelt, Kopfhörer um den Hals trägt und vor einem Mikrofon steht. Scheinbar befindet sie sich in ihrer hauseigenen Aufnahmekabine. "Ich beginne den 27.03. mit einem neuen Song", schrieb sie zu dem Posting. Was genau auf ihre Community zukommt, lässt sie allerdings offen.

Zu diesem Anlass ließen es sich Freunde und Bekannte nicht nehmen, Mariah gebührend zu gratulieren. "Frohes Jubiläum", kommentierte Kollegin Jennifer Hudson (38), da die "All I Want for Christmas is You"-Interpretin ihren Geburtstag als Jubiläum bezeichnet. "Alles Gute zum Jubiläum, du zeitlose Schönheit", schwärmte Katharine Foster.

Anzeige

Getty Images Mariah Carey bei einem Event in New York, 2020

Anzeige

Getty Images Mariah Carey im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Jennifer Hudson bei der Premiere von "Cats" im Dezember 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de