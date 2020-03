Die Big Brother-Bewohner bekommen keine Verschnaufpause! Erst vor wenigen Augenblicken mussten sich die Kandidaten von einem Mitstreiter verabschieden: Bachelor-Babe Jade Übach (26) bekam weniger Anrufe als ihre Konkurrentin Rebecca Zöller und musste den Container noch am selben Abend verlassen. Wen wird es wohl kommende Woche als Nächstes treffen? Auf jeden Fall entweder Romana oder Cedric – diese beiden Reality-TV-Gesichter wurden von ihren Mitbewohnern nominiert!

Bei "Big Brother" hieß es heute Glashaus gegen Blockhaus: In einer spannenden Action-Challenge konnte sich ein Haus einen kollektiven Nominierungsschutz erspielen. Die Gewinner waren die Bewohner des Glashauses – damit durfte niemand aus diesem Bereich auf die Nominierungsliste gesetzt werden. Somit standen nur die Teilnehmer des Blockhauses zur Wahl. Am Ende bekam Cedric drei Stimmen und Romana sieben Stimmen. "Ich nominiere Romana, weil wir diese Konflikte hatten und ich bisher mit keinem anderen Bewohner so aneinandergeraten bin", erklärte unter anderem Gina ihre Wahl.

Und warum haben sich einige Kandidaten für Cedric entschieden? "Ich nominiere Cedric. Ich habe schon oft betont, dass ich ihn mag. Aber gewisse Aussagen von ihm haben mich zur Nominierung bewogen", erklärte Tim seine Entscheidung.

Sat.1 Cedric in der dritten Episode von "Big Brother"

SAT.1 Romana Hoffmann bei "Big Brother"

Sat.1 Cedric, "Big Brother"-Bewohner



