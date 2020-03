Seit wenigen Tagen ist Familie Claßen endlich zu viert – am 20. März sind Bibi (27) und Julian (26) zum zweiten Mal Eltern geworden. Trotz des Kaiserschnitts durfte die YouTuberin schnell mit ihrer Tochter nach Hause zu ihren Männern. Und wie hat ihr Sohnemann Lio (1) auf seine Schwester reagiert? Das verraten Bibi und Julian jetzt in einem brandneuen Clip.

Obwohl die beiden erst seit wenigen Tagen Zweifach-Eltern sind, nehmen sie sich die Zeit, um ihren Fans in einem ausführlichen YouTube-Video Rede und Antwort zu stehen. Neben Details zur Geburt plaudert das Paar über Lios Reaktion, als er zwei Tage nach Emilys Ankunft das erste Mal auf seine kleine Schwester traf. "Der Lio, das war so krass, der war ja noch nie so lange von der Bibi getrennt und ich dachte, der rastet jetzt komplett aus, wenn er sie sieht, aber Lio hatte nur Augen für die Emmi", erzählt Julian.

Der Einjährige habe seiner Mama nicht mal hallo gesagt, so fasziniert sei er von seiner Schwester gewesen. "Ich bin zu ihm und dachte, der will mich jetzt umarmen und nie mehr loslassen, aber er hat sich so gar nicht für mich interessiert", ergänzt Bibi.

Instagram / bibisbeautypalace Julian, Bianca und Lio Claßen im Februar 2020

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen mit ihrem Söhnchen Lio, Januar 2020

Instagram / bibisbeautypalace Bibi, Julian und Lio Claßen mit der neugeborenen Tochter Emily, März 2020



