Was hat sich Till Adam denn dabei gedacht? Der Ex-Love Island-Kandidat stellt aktuell seine Beziehung mit Freundin Hanna auf Temptation Island auf die Probe. Ob sich der Muskelmann und seine Partnerin am Ende trennen oder weiterhin als Paar durchs Leben gehen, erfahren die Zuschauer erst in der letzten Folge der Show. Jetzt flirtet Till im Netz aber mit einer Kandidatin der letzten Staffel.

Via Instagram schrieb er Lena Schiwiora, die in der ersten Staffel mit ihrem Freund Robin Riebling an dem Fremdgeh-Abenteuer teilgenommen hatte, folgende Nachricht: "Ich bin einsam. Du bist einsam. Lass mich dich einsamen", versehen mit einem Kussmund-Video von sich. Die Beauty ist darüber mehr als verärgert und verstehe nicht, wie man einer vergebenen Frau solch eine Mitteilung schicken kann – ob er sie veräppelt oder nicht. "So was ist einfach ekelhaft und meiner Meinung nach eine Belästigung! Und man darf nicht vergessen, vielleicht ist er aktuell ja noch mit Hanna zusammen", erklärt sie gegenüber Promiflash.

Auch Robin nahm Stellung zu der Äußerung. "Seine Beziehung für Fame benutzen und seine 'Freundin' demütigen und betrügen, mehr hat er nicht drauf", lautet sein hartes Urteil im Promiflash-Interview. Er verspüre Hass und Ekel gegenüber Till. Und er hoffe, dass er nach der Show nicht mehr Hannas Problem sei.

Instagram / tilladam23 Till Adam, Ex-Bachelorette-Kandidat

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora. Ex-"Temaptation Island"-Kandidatin

Instagram / robin_riebling Robin Riebling, ehemaliger "Temptation Island"-Teilnehmer



