Emily Ratajkowski (28) spricht offen über ihre Zukunftspläne! Das erfolgreiche Model ist seit mittlerweile zwei Jahren mit seinem Partner Sebastian Bear-McClard (33) verheiratet. Ende Februar feierte das Paar seinen zweiten Hochzeitstag. Aus diesem Anlass teilte die Laufstegschönheit Fotos der Hochzeit und machte ihrem Mann eine öffentliche Liebeserklärung. Doch denken die beiden nach zwei Jahren zu zweit eigentlich auch langsam über Kinder nach?

In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan von der 28-Jährigen wissen, ob sie irgendwann Mutter werden möchte. "Ja, ich habe nur einfach noch so viel vor in meinem Leben und ich möchte die beste Mama sein – also wir werden sehen", antwortete sie. Das ist wohl eindeutig: In den nächsten Jahren könnte es Nachwuchs bei ihr geben! Ob sich auch ihr Mann Kinder wünscht, behält sie allerdings für sich.

Emily hatte in der Vergangenheit bereits für wilde Gerüchte gesorgt: Im letzten Sommer hatten ihre Fans nach einem doppeldeutigen Post vermutet, dass die Beauty längst schwanger sein könnte. Doch das Model hatte damals einen etwas anderen Familienzuwachs gemeint: Das Paar hatte sich nämlich einen kleinen Welpen namens Colombo zugelegt.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski und Sebastian Bear-McClard bei ihrer Hochzeit 2018

Getty Images Model Emily Ratajkowski

Instagram / emrata Emily Ratajkowski und ihr Hund Colombo



