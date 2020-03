Dicke Luft im Blockhaus! Bei Big Brother wird wieder aussortiert, denn ein Bewohner muss den Container heute verlassen: entweder Jade (26) oder Rebecca. Beide Blondinen würden gerne bei dem Format weitermachen – dafür scheint es einer anderen Person völlig egal zu sein, ob sie bald fliegt oder bleibt: Romana. Diese Haltung regt die übrigen Bewohner ziemlich auf und sie gehen auf die Wienerin los!

Jade findet Romanas Verhalten unfair: "Jeden Tag höre ich von ihr: Ich bin nur hier, weil ich wissen will, wie es hinter den Kulissen ist. Hauptsache zwei Wochen, und danach gehe ich nach Hause in mein Büro zurück. Ich finde das scheiße", macht sich die Ex-Bachelor-Bekanntheit Luft. Auch Cedric kann Romana nicht verstehen: "Ich nehme doch keinem anderen den Platz weg!", lautet seine Meinung. Das Einzige, was sie machen könnten, sei, sie das nächste Mal zu nominieren. Dieser Vorschlag wird besonders von Philipp begrüßt.

Denny ist ebenfalls auf 180 – konfrontiert Romana aber direkt mit ihrem unfairen Verhalten: "Dir ist es scheißegal nach Hause zu gehen, und dann setzt du dich in dein verdammtes Kackbüro, und dann bist du halt weg. Das ist den Mädels aber nicht scheißegal! Darum geht’s gerade", erklärt er wütend. Romana äußert daraufhin, dass sich nicht verstehen könne, warum er so sauer sei. Glaubt ihr, dass das Ganze ein Nachspiel haben wird? Stimmt ab!

Sat.1 Jade bei "Big Brother" 2020

Sat.1 Die Blockhaus-Bewohner von "Big Brother"

Sat.1 Cedric, "Big Brother"-Bewohner



