Bastian Yotta (43) und seine Freundin Marisol genießen ihre Zweisamkeit! Im September vergangenen Jahres machte es der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat offiziell: Er hat sein Herz erneut verschenkt. Seitdem postet er regelmäßig Pärchenfotos, auf denen er und Marisol ganz verliebt in die Kamera strahlen oder sich Küsschen geben. Doch ihr neuestes Pic ist nicht ganz so "jugendfrei": Bastian und Marisol posieren darauf splitterfasernackt.

Der Protzmillionär und seine Liebste wissen offenbar ganz genau, wie sie sich die Zeit zu Hause momentan vertreiben können – und zwar mit sexy Kuscheleinheiten. In seiner Instagram-Story teilte der Wahlamerikaner jetzt ein heißes Beweisfoto. Wie Gott ihn schuf, umarmt er seine Marisol, die ebenfalls keinen Fetzen Stoff am Leib trägt. Dabei haucht er ihr einen Kuss auf die Wange. "Wir machen das Beste draus", schrieb er zu dem Beitrag.

Social Distancing ist für diese Turteltauben also anscheinend kein Problem. In einem Insta-Post verriet Bastian, dass er und seine Freundin momentan meistens zu Hause bleiben würden, lesen, Liebe machen, Schach spielen und trainieren. Zwischendurch würden sie einen kurzen Spaziergang am Strand einlegen.

Instagram / yotta_university Bastian Yotta und seine Freundin Marisol Ortiz

Instagram / yotta_life Marisol Ortiz und Bastian Yotta im März 2020

Instagram / yotta_life Bastian Yotta und Marisol Ortiz, Dezember 2019



