Rihanna (32) möchte Mutter werden! Aber wer soll eigentlich Vater der Kinder sein? Erst zu Beginn des Jahres war ihre Beziehung zum saudischen Milliardär Hassan Jameel zerbrochen. Seitdem gab es die verschiedensten Gerüchte um das Liebesleben der "Umbrella"-Interpretin. Erst soll sie mit Rapper Drake (33) ihre vermeintliche On-Off-Affäre wieder aufgenommen haben, dann war von A$AP Rocky (31) die Rede. Doch egal, ob mit oder ohne Mann: Für RiRi ist schon klar, wie viele Kinder sie haben möchte!

In einem Interview mit der britischen Vogue offenbarte die erfolgreiche Beauty-Unternehmerin nun: "Ich werde Kinder haben – drei bis vier." Diesen Schritt wolle sie gegebenenfalls auch ohne einen Partner gehen. Dies sei zwar gesellschaftlich nicht angesehen, dennoch gebe es für ein Kind Wichtigeres, als zwei Elternteile zu haben. "Das Einzige, was zählt, ist glücklich sein. Das ist die einzige gesunde Beziehung zwischen Eltern und Kind. Das Einzige, was ein Kind wirklich zum Aufwachsen braucht, ist Liebe", erklärte die Musikerin.

Rihanna ist vor Kurzem 32 Jahre alt geworden. Dies war für sie offenbar ein entscheidendes Ereignis, denn sie habe bemerkt, wie kurz das Leben sei und wolle sich nun mehr auf das Wesentliche konzentrieren: "Ich werde nun zu Schwarz und Weiß zurückkehren. Meine Grauzone ist geschlossen."

Getty Images Rihanna im November 2019 in Hollywood

Getty Images Rihanna im Februar 2020 in Pasadena

Getty Images Rihanna im Oktober 2019 in New York



