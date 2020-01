Doch kein Single-Leben für Rihanna (31)? Nur kurz nachdem öffentlich wurde, dass sie und ihr Milliardär-Freund Hassan Jameel sich nach zwei Jahren getrennt haben, wurde sie mit einem neuen Mann gesehen. Die Schönheit aus Barbados wurde mit A$AP Rocky (31) abgelichtet. Diese Fotos heizen nun alte Spekulationen wieder an, die dem Rapper und der R&B-Sängerin schon seit 2013 eine Beziehung nachsagen.

Vor sieben Jahren hieß es zum ersten Mal in Magazinen, dass A$AP und RiRi miteinander anbandeln würden. Sie waren bei einem Video-Dreh dabei beobachtet worden, wie sie sich küssten. Diese Gerüchte wurden damals aber prompt von dem Rapper selbst dementiert. Er äußerte sich in einem Statement, dass ihr Verhältnis rein platonisch sei. Jetzt leben die Liebes-Mutmaßungen aber wieder auf. Denn auf dem "Yams"-Benefiz-Konzert wurden die beiden von Paparazzi turtelnd und lachend fotografiert. TMZ enthüllte nach der Veröffentlichung der Bilder, dass die Superstars in letzter Zeit öfter zusammen gesichtet wurden. In den vergangenen Monaten erschienen die 31-Jährigen auch im Ausland gemeinsam auf Events.

Schon im Dezember 2019 tauchten die Musiker bei den britischen Fashion-Awards in London zusammen auf. Auf dem roten Teppich posierten sie dort sehr innig und schenkten sich mehrere verliebte Blicke. Vielleicht gibt es nach der Liebes-Aus-Nachricht nun bald die Bestätigung, dass die "Rude Boy"-Interpretin tatsächlich wieder vergeben ist.

Getty Images Rihanna und Hassan Jameel in Los Angeles, 2019

Getty Images Rihanna bei den Fashion Awards in London im Januar 2019

ActionPress ASAP Rocky und Rihanna bei den Fashion Forward Awards in London im Dezember 2019

