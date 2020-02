Rihanna (32) darf sich heute ordentlich feiern lassen! Die erfolgreiche Sängerin hat sich nicht nur mit ihrer Musik einen internationalen Namen gemacht. Seit einigen Jahren kümmert sie sich vor allem um ihr Mode-Label Fenty. Ob sich die "Love On The Brain"-Interpretin nun mal eine kurze Auszeit gönnt? Immerhin hat Rihanna am 20. Februar Geburtstag: Sie ist 32 Jahre alt geworden!

20.02.2020: Von dem besonderen Datum ist Rihanna offenbar selbst so angetan, dass sie es gleich in ihrer Instagram-Story postete. Wie sie ihren Ehrentag verbringt, hat sie ihren Fans bislang noch nicht verraten. In der Vergangenheit bewies sie jedoch schon einige Male, wie gerne sie im großen Rahmen Party macht. Zu ihrem Dreißigsten schmiss sie eine Fete in New York!

Aktuell soll Rihanna an neuen Songs arbeiten – neulich ging sie zusammen mit Pharrell Williams (46) ins Tonstudio! Darüber dürften sich ihre Fans besonders freuen: Immerhin warten die schon seit vier Jahren auf ein neues Album der Beauty.

