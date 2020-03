Cindy Crawford (54) erinnert sich an die Geburt ihrer Kinder zurück! In den 1980er Jahren gelang der US-Amerikanerin der ganz große Durchbruch: Sie zählte zu den absoluten Supermodels und stand für zahlreiche Marken vor der Kamera. Doch die Beauty ist nicht nur eine Schönheit auf dem Laufsteg, sondern auch stolze Mutter von zwei Kindern. Im Netz teilte Cindy jetzt ein rührendes Bild, das kurz nach einer ihrer Entbindungen entstanden ist!

Sowohl ihren Sohn Presley (20) als auch ihre Tochter Kaia (18) brachte Cindy per Hausgeburt zur Welt. Via Instagram postete die 54-Jährige am Montag nun einen emotionalen Throwback-Schnappschuss, der diesen besonderen Moment festhält. Nach welcher der beiden Entbindungen das Foto geschossen wurde, ist dabei nicht ersichtlich. Erschöpft, aber zufrieden hält Cindy auf dem Bild ihr kleines Wunder in den Armen und begutachtet es liebevoll. Zu ihren beiden Kindern hat die Schönheit auch heute noch ein enges Verhältnis.

In der aktuellen Situation sind Cindys Gedanken bei den werdenden Müttern: "Das ist eine herausfordernde Zeit für uns alle", teilte sie ihrer Community mit. So bleibt beispielsweise einigen Vätern in spe aus hygienischen Gründen der Zutritt zum Kreißsaal verwehrt. Vor diesem Hintergrund klärte die Zweifach-Mutter ihre Follower in einem Live-Chat über die Entbindung in den eigenen vier Wänden auf.

Getty Images Cindy Crawford im Oktober 2017

Getty Images Kaia Gerber und Cindy Crawford im November 2015

Getty Images Cindy Crawford im Januar 2015

