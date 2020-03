Was für eine süße Liebeserklärung von Niklas Schröder (31)! Der Bachelor in Paradise-Star ist seit Sommer 2018 der stolze Mann an der Seite von Bachelor-Bekanntheit Jessica (25). Das Paar krönte seine Beziehung im vergangenen September mit einer romantischen Hochzeit im Kreise seiner Liebsten. Die kleine Familie haben die beiden Turteltauben bisher mit zwei Hunden vergrößert. Doch wann wusste Nik, dass er in Jessi die Frau fürs Leben gefunden hat?

Das wollte nun ein Fan von dem Tattoo-Liebhaber in dessen Instagram-Fragerunde wissen. Nik antwortete dem Follower nicht sachlich – sondern mit einer zuckersüßen Liebesbotschaft: "Dass Jessi ein Sechser im Lotto und eine Eins plus mit Sternchen ist, war mit sehr sehr schnell klar", schwärmte der 31-Jährige. Bis er schließlich vor seiner Angebeteten auf die Knie ging, ließ sich der Influencer aber noch etwas Zeit. Denn der Antrag sollte etwas ganz Besonderes werden...

Und wie hat sich der emotionale Moment dann abgespielt? Das hatte Niklas bereits im Promiflash-Interview Ende 2018 verraten: "Jessi wusste von nichts. Ich habe alles lange geplant. Wir haben uns das erste Mal bei mir daheim im Wintergarten gesehen. Dort haben wir uns das erste Mal in die Augen geschaut! Genau dort habe ich ihr auch den Antrag gemacht."

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Jessica Neufeld und ihr Verlobter Niklas Schröder

Anzeige

Instagram / jessicooper Niklas und Jessica Schröder

Anzeige

Instagram / jessicooper Niklas und Jessica Schröder



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de