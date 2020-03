Tammy Hembrow (25) ist stolze Zweifach-Mama. Ihre beiden Kinder, der vierjährigen Wolf und die dreijährige Saskia, stammen aus ihrer Beziehung mit dem Personal-Trainer Reece Hawkins. Mittlerweile ist das ehemals verlobte Paar getrennt. Die Kinder leben seitdem bei der Influencerin – und sind ihr ganzer Stolz. Im Netz hält die Blondine ihre Fans über ihr Familienleben auf dem Laufenden und blickt aktuell auf die Anfänge zurück: Ihre allererste Geburt hat Tammy nämlich ziemlich mitgenommen!

In ihrem Podcast Hanging With The Hembrows ließ sie Wolfs Geburt mit ihren beiden Schwestern Emilee und Amy nochmals Revue passieren – und erzählte ihren Fans dabei von einem Schock-Moment: "Der Arzt meinte während der Geburt, mein Becken sei zu klein. Deshalb brauchte ich einen Not-Kaiserschnitt", offenbarte die 25-Jährige. Sie habe sich eigentlich immer eine natürliche Geburt gewünscht, gestand die Web-Ikone. Tammys damaliger Verlobter stand ihr zur Seite – für die Beauty jedoch keine große Hilfe, sie hätte sich lieber ihre Schwestern im OP-Saal gewünscht.

Dafür kann Tammy in wenigen Monaten ihrer Schwester Amy bei deren Entbindung zur Seite stehen, denn die 29-Jährige erwartet Nachwuchs. Wie die Beauty auf ihrem Instagram-Account verraten hat, wird es ein Mädchen!

Tammy Hembrow, Influencerin

Tammy Hembrow mit ihren Kindern

Amy Hembrow, Schwester von Tammy Hembrow



