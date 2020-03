Willi Herren (44) darf sich über weiteren Familienzuwachs freuen! Im Jahr 2013 wurde der Schlagersänger mit Enkel Emilio zum ersten Mal Großvater. Im November des vergangenen Jahres teilte der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat dann die erfreuliche Nachricht über eine Fortsetzung mit seinen Followern: Das zweite Enkelkind sei auf dem Weg. Und nun hat das Warten ein Ende: Willi ist erneut Opa geworden!

"Ich bin happy, ich bin jetzt zweifacher Opa", verkündete Willi stolz in einem Video bei Instagram. Sein Sohn Stefano Herren und dessen Partnerin Lorena wurden am vergangenen Montagmorgen Eltern ihrer kleinen Tochter Valentina. Nach 17 Stunden Wehen konnte die frischgebackene Mutter offenbar ihren Sprössling in den Armen halten: Um 7:20 Uhr war Willis Enkeltochter endlich da! "Herzlich willkommen auf dieser verrückten Welt", schrieb der 44-Jährige zu seinem Beitrag. Mit rund 3.200 Gramm und einer Größe von 52 Zentimeter ist das kleine Mädchen wohlauf.

"Ich bin so stolz auf meine Kids, das habt ihr super gemeistert", schwärmte Willi weiter. Und auch die mehr als 57.000 Follower feiern sein Familienglück: Mit zahlreichen Glückwünschen gratulieren sie dem Entertainer zu seiner neuen Rolle als Doppel-Großvater.

ActionPress Willi Herren im Mai 2018

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Willi Herren bei einem Auftritt in Rostock

Instagram / williherren Ballermann-Star Willi Herren



