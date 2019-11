Willi Herren (44) schwebt im siebten Opa-Himmel! Der Schlagerstar wurde schon 2013 zum ersten Mal Großvater und geht in dieser Rolle voll und ganz auf. Als sein Enkel Emilio vor Kurzem seinen sechsten Geburtstag feierte, widmete er ihm einen besonders rührenden Post im Netz. Kein Wunder also, dass der Musiker jetzt ganz aus dem Häuschen ist. Willi verkündete seinen Fans: Enkelkind Nummer zwei ist unterwegs.

"Ja, jetzt ist es offiziell: Mein Sohn und meine Schwiegertochter werden zum zweiten mal Papa und Mama. Und ich werde zum zweiten mal Opa. Ich bin so stolz", schrieb der 44-Jährige zu einem Video auf Instagram, das offenbar bei der Geschlechtsenthüllungs-Party entstanden ist. Durch den pinkfarbenen Luftballon mit der Aufschrift "It's a girl" ist also klar: Willi darf sich auf eine Enkeltochter freuen.

Wann die Kleine das Licht der Welt erblickt, ist noch nicht klar. Aber eines steht schon jetzt fest: Seiner Prinzessin kann Willi mit Sicherheit keinen Wunsch abschlagen. In der Vergangenheit gab der Sänger zu, dass er nur selten "Nein" zu seinem Enkel Emilio sagt. "Bei mir trinkt er ab und an auch Cola. Aber nur ein halbes Glas. Und er darf auch mal zwei Eis essen statt eins", erzählte der Vollblut-Opa 2018 im Promiflash-Interview.

