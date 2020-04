Was läuft zwischen Johannes Haller (32) und Yeliz Koc (26)? Im August 2019 hatten der Die Bachelorette-Teilnehmer und die Ex-Der Bachelor-Kandidatin noch als Paar in der Show Das Sommerhaus der Stars gekämpft, nur wenige Monate später gaben sie jedoch ihre Trennung bekannt. Vor zwei Wochen sorgten die beiden dann für eine große Überraschung bei ihren Fans, denn sie gingen gemeinsam auf Ibiza in die Selbstisolation! Sind die zwei also wieder ein Liebespaar?

Johannes hatte sich und Yeliz in einem Post am Sonntag selbst als "Mr. & Mrs. On-Off" bezeichnet, die Frage des tatsächlichen Beziehungsstatus jedoch nicht geklärt. Ebenfalls vage hält sich die 26-Jährige in einem Bild-Interview: "Wir benehmen uns wie ein Pärchen, möchten uns aber in der Öffentlichkeit nicht festlegen, sondern erstmal schauen, wie es die nächsten Wochen läuft und uns auch keinen Druck von außen machen lassen." Die aktuelle Situation würde sie entweder enger zusammenschweißen oder auseinander bringen.

Starke Gefühle scheinen die beiden Reality-TV-Stars aber in jedem Fall füreinander zu haben: "Wir lieben uns und möchten das, was wir haben, nicht aufgeben wegen kleiner Streitereien. Deshalb geben wir dem Ganzen auch immer wieder eine neue Chance", erklärte die Brünette. Sie sei jetzt vor allem gespannt, was passieren wird, wenn sie wieder zurück in Deutschland ist: "Der Druck von außen ist nicht immer einfach, aber die größte Schwierigkeit wird erst auf uns zukommen, wenn ich wieder in Hannover bin und Johannes auf Ibiza ist."

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc im September 2019

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im März 2020

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im März 2020



