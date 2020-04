Kourtney Kardashian (40) greift als Mama durch! Die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin ist nicht nur Unternehmerin und Fernseh-Berühmtheit, sondern auch dreifache Mutter. Gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Scott Disick (36) zieht die Brünette Mason (10), Penelope (7) und Reign (5) groß. Doch besonders ihr Ältester bereitete Kourtney nun Problemchen: Der Zehnjährige meldete sich eigenständig bei Social Media an und plauderte dort Familiengeheimnisse aus! Kourtney und Scott waren davon so gar nicht begeistert...

In einem Live-Stream auf Instagram hatte Mason vergangene Woche mit seinen Followern über den Beziehungsstatus seiner Tante Kylie Jenner (22) gesprochen – und dabei verraten, dass diese nicht wieder mit ihrem Kindsvater Travis Scott (28) zusammen sei. Kurz darauf war der Account des Schülers verschwunden. In einem Live-Stream auf der Plattform klärte Kourtney nun auf: Sie eliminierte den Kanal! "Er hat uns nicht gefragt, ob er sich anmelden darf. Ich habe sein Profil dann gelöscht, weil Scott und ich nicht das Gefühl hatten, dass er... ich meine, er ist erst zehn!", berichtete sie.

Kourtney schilderte weiter, dass sie sich besonders wegen möglicher übler Kommentare um ihren Sohn gesorgt habe: "Die Menschen können dort so fies sein!" Außerdem gebe es eine Altersbeschränkung von 13 Jahren für das Portal. Die ältere Schwester von Kim Kardashian (39) erklärte zudem, ihr Sohn habe zwar ein Tablet für die Schule, besitze jedoch noch kein eigenes Handy.

Anzeige

Chris Weeks / Getty Scott Disick und Kourtney Kardashian bei der Calvin Klein Jeans' Celebration

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Mason Disick, Sohn von Kourtney Kardashian

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian im Februar 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de