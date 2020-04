Sie machen das Beste aus der aktuellen Situation! Shawn Mendes (21) und Camila Cabello (23) sind immer noch in einer super-glücklichen Beziehung. Trotz der derzeitigen Umstände wird dem Paar nicht langweilig, denn es bringt sich gegenseitig neue Skills bei. Und nicht nur daheim beschäftigen sich die beiden vergnügt, auch Spaziergänge sind drin – so auch jetzt wieder: Shawn und Camila schlenderten verliebt durch die Straßen!

Am Dienstag spazierte das verliebte Pärchen noch etwas verschlafen und verwuschelt in seiner Nachbarschaft in Miami herum. Paparazzi erwischten die beiden Händchen haltend und in lässigen Freizeit-Looks. Während Shawn auf ein eher sportliches Outfit setzte, ging es die 23-Jährige nochmals entspannter an. Zu einer bunten Schlaghose kombinierte Camila ein türkisfarbenes Häkel-Top.

Auch in dieser schwierigen Zeit können die Musiker einfach nicht die Hände voneinander lassen. Nur Tage zuvor lichteten Fotografen das Duo ziemlich verschmust ab. Oben ohne und in lässigen Schlappen schlenderte der 21-Jährige neben seiner Liebsten her und küsste sie das eine oder andere Mal ganz leidenschaftlich.

Backgrid / ActionPress Camila Cabello und Shawn Mendes im März 2020

Robert O'Neil / SplashNews.com Camila Cabello in Miami 2020

Backgrid / ActionPress Camila Cabello und Shawn Mendes



