Shawn Mendes (21) und Camila Cabello (23) gönnten sich ein wenig frische Luft zusammen – bei ihrem Spaziergang konnten sie allerdings kaum die Hände und Lippen voneinander lassen! Derzeit befinden sich die beiden in Miami, wo sie wegen der aktuellen Lage die meiste Zeit zu Hause verbringen. Am Wochenende wagten sich die beiden Bühnenstars dennoch kurz äußert leicht bekleidet nach draußen und wurden dabei prompt von Paparazzi erwischt: Die Fotografen hielten ein paar besonders heiße Küsse der Turteltauben fest!

Mit zwei Kaffeetassen lief das Paar an einem sonnigen Nachmittag in Florida durch einen Park, wie auf den neuesten Schnappschüssen der beiden zu sehen ist. Camila trug dabei ein luftiges, gemustertes Kleid und Flip-Flops, während Shawn ein Oberteil direkt wegließ und lediglich in Badehose und Schlappen unterwegs war. Das schien seiner Freundin gefallen zu haben: Wenn die "Señorita"-Interpreten nicht gerade bei ihrem Ausflug Händchen hielten, küssten sie sich leidenschaftlich.

Dass die beiden gerade eine Bleibe teilen, kam kürzlich ihren Fans sehr zugute: Shawn und Camila gaben am vergangenen Freitag nämlich ein kleines Konzert im Livestream auf Instagram. Dabei performten sie nicht nur ihre eigenen Songs, sondern coverten auch gleich noch "Kiss Me" von Ed Sheeran (29) oder Shawns Zusammenarbeit "Lost In Japan" mit Zedd (30). "Wir leben in einer Zeit, in der wir besonders lieb zueinander sein sollten", bemerkte der 21-Jährige anschließend.

ZUMAPRESS.com / MEGA Camila Cabello und Shawn Mendes

ActionPress Camila Cabello und Shawn Mendes auf dem Weg zur Grammy-Aftershow-Party 2020

Splash News Camila Cabello und Shawn Mendes im August 2019



