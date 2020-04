Nanu, so kennt man Dennis Glanz sonst nicht! Eigentlich ist der Love Island-Teilnehmer aus dem Jahr 2019 für seinen blonden Schopf bekannt. Mal verwuschelt, mal mit Gel gestylt – der Content Creator trägt seit seinem Start in die TV-Welt die gleiche Frise: an den Seiten abrasiert, oben lang und eben vor allem blond. Das hat sich inzwischen allerdings geändert: Dennis wagte ein haariges Experiment und zeigte sich plötzlich mit lilafarbener Mähne!

Seit etwa 24 Stunden ist der ehemalige Blondschopf stolzer Besitzer einer violetten Haarpracht. Dazu veröffentlichte er nicht nur Fotos und Clips auf Instagram, auch auf YouTube begleitete er den wagemutigen Schritt. Der Grund für das plötzliche Umstyling? Dennis fragte sich, was er noch alles gerne tun würde, bevor das Leben plötzlich zu Ende sein könnte. "Und ja, ich weiß, dass die lila Haare nicht so nice aussehen, aber ich wollte schon so lange mir mal selbst die Haare färben, nur um zu wissen, was am Ende dabei rauskommt", gab der Wahl-Wiener im Netz zu.

So richtig selbst färbte sich Dennis die Haare dann aber doch nicht – er hatte Hilfe von einem Freund. Jetzt muss sich der Internet-Star erst mal an sein neues Äußeres gewöhnen. In seiner Story sagte er noch vor wenigen Stunden: "Ich kann es immer noch nicht glauben."

