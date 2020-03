Die Corona-Krise macht Dennis Glanz einen dicken Strich durch die Umzugs-Rechnung! Im vergangenen Herbst nahm das Male-Model bei Love Island teil – und sorgte mit seiner Anwesenheit nicht nur für Furore bei den Ladys in der Villa, sondern eroberte auch zahlreiche neue Follower für seine Social-Media-Kanäle. Denen gibt er seither gewissenhaft Einblicke in seinen Alltag – in die guten und in die schlechten Tage. Aktuell hat der Sonnyboy tatsächlich keine erfreulichen Nachrichten zu vermelden: Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation in Österreich kann der Hottie sein neues Heim nicht beziehen!

Mit einem nachdenklichen Selfie hat sich Dennis nun bei seinen Fans auf Instagram gemeldet – und teilte mit ihnen sein Leid: "Höchstwahrscheinlich werde ich ab 01.04. nicht in meine Wohnung ziehen können. Das Leben on the Road geht weiter", schrieb er zu dem Schnappschuss. Die momentane Lage verhindere, dass der Vormieter aus Dennis' neuem Apartment ausziehen kann, wie er in den Kommentaren erklärte. Offenbar ziemlich dramatisch für den Reality-TV-Schönling – schließlich klingen seine Worte beinahe so, als habe er gerade keinen festen Wohnsitz.

Wo Dennis jetzt unterkommt, ließ er in dem Posting vorerst offen. Er verriet aber, dass er sich auf keinen Fall unterkriegen lassen will: "Ja, ich habe es mir anders vorgestellt. Aber ich bin glücklich, dass ich gesund bin und wünsche allen Menschen viel Kraft", erklärte er in dem Beitrag weiter. "Geld ist nur Papier. Diese außergewöhnliche Situation verdeutlicht nochmals, wie viel wert unsere Erinnerungen sind", gab er sich optimistisch.

