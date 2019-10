Finden diese beiden Love Island-Singles nun doch noch ihr Glück? Während ihrer gemeinsamen Zeit in der Villa hatten Dennis Glanz und Julia Oemler nicht die Chance, sich kennenzulernen. Der Content Creator verließ die Insel verletzungsbedingt und die 25-Jährige musste kurz darauf ebenfalls ihre Koffer packen. Doch nach ihrem Exit wollte Julia unbedingt Kontakt zu Dennis aufnehmen, da sie einem Date nicht abgeneigt sei. Promiflash hakte nun bei den beiden nach: Gibt es ein Update von der Flirt-Front?

Julia scheint nach wie vor Interesse zu haben! "Ich habe 'Love Island' als tolle Chance gesehen, jemanden kennenzulernen, und jetzt liegt es in meiner Hand, was ich daraus mache – nur weil man nicht mehr in der Villa ist, kann man sich ja immer noch kennenlernen", verriet sie gegenüber Promiflash. Der von ihr ins Auge gefasste Blondschopf aus Lüneburg ließ sich jedoch weniger in die Karten schauen und reagierte mit einer gehörigen Portion Humor: "Nachdem wir schon in der Villa das ein oder andere Schäferstündchen hatten, werden wir jetzt endlich reden." Zumindest klingt ein Korb irgendwie anders.

Das erste Wiedersehen hat schon stattgefunden – allerdings war das vermutlich nicht romantischer Natur. Denn die beiden trafen sich zusammen mit anderen Ex-Islandern wie Denise Bröhl und Asena Neuhoff zum Dinner in Köln. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Findet ihr, dass Dennis und Julia ein schönes Paar abgeben würden? Stimmt ab!

RTL II – Magdalena Possert "Love Island"-Kandidatin Julia Oemler

Anzeige

Instagram / dennisglanz Dennis Glanz, "Love Island"-Teilnehmer 2019

Anzeige

RTL II – Magdalena Possert Julia Oemler, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de