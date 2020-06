Wie steht es inzwischen um das Liebesleben von Dennis Glanz? 2019 nahm der Reiseblogger an Love Island teil, um die große Liebe zu finden – allerdings ohne Erfolg: Er musste die Kuppelsendung relativ früh verlassen, nachdem er sich beim Sport am Fuß verletzt hatte. Seine Favoritinnen Julia Oemler und Melissa (24) konnte er daher nicht näher kennenlernen. Ist Dennis fast ein Jahr nach der Show immer noch Single?

Im Interview mit Promiflash verriet der Fitness-Fanatiker zunächst, dass er von Julia derzeit nichts mehr höre: "Wir hatten kurzfristig nach der Show Kontakt und haben uns getroffen. Wir beide verfolgen andere Ziele im Leben und haben nichts mehr miteinander zu tun." Mit Melissa schreibe er dagegen noch gelegentlich. "Allerdings haben wir uns nach Love Island noch nicht persönlich gesehen. Ich bin mir sicher, dass das in Zukunft noch passieren wird", fügte Dennis hinzu. Demnach war mit keinem seiner "Love Island"-Girls eine Beziehung zustande gekommen – auch anderswo habe er die Richtige noch nicht finden können und stellte klar: "Zur Zeit habe ich keine Freundin."

Obwohl Dennis in der Show ein paar Kontakte geknüpft hatte, bereue er seine Teilnahme an dem Flirt-Format sogar: "Die ersten Tage bei 'Love Island' haben sich für mich wie eine Art Gefängnis angefühlt", verriet der Blondschopf zu Beginn des Jahres in seiner Instagram-Story. Diese Situation sei für ihn einfach keine geeignete Grundlage gewesen, eine Partnerin kennenzulernen.

Instagram / melissadamilia Melissa, "Love Island"-Kandidatin im Dezember 2019

Instagram / dennisglanz Dennis Glanz im Februar 2020 in Wien

Instagram / dennisglanz Dennis Glanz im November 2019 auf Bali



