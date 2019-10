Hier muss man wirklich mal ein zweites Mal hinschauen! In der diesjährigen Staffel von Love Island suchen Julia Oemler, Mischa Mayer, Dijana Cvijetic und Dennis Glanz nach der großen Liebe und zeigen sich in der Flirt-Villa auf Mallorca natürlich nur von ihrer Schokoladen-Seite. Promiflash hat nun aber die Social-Media-Profile der Singles durchstöbert und alte Fotos gefunden: Manche Islander sind mittlerweile kaum mehr wieder zu erkennen.

Julia machte in den vergangenen Jahren auf jeden Fall eine haarige Verwandlung durch. Während ihres Auftritts in der Kuppelshow trug sie ihre lange Mähne blond, doch zuvor war die 25-Jährige brünett. Das beweist ein Pic, das sie 2015 auf ihrem Instagram-Profil postete. Auch Muskelmann Mischa hat sich ganz schön verändert – vor allem in Sachen Gesichtsbehaarung. Eine Aufnahme von Weihnachten 2014 zeigt den heute 27-Jährigen mit einem aalglatten Babyface und ziemlich akkuraten gezupften Augenbrauen. Vom Bart fehlte damals jede Spur.

Die Entwicklung von Dijana überrascht wohl am meisten. Sie zog als Granate mit langen, blonden Locken in die Villa ein. Doch vor vier Jahren hatte die Schweizerin noch einen coolen Undercut und ihre Wallemähne glänzte in einem Rot-Braun. Und zu guter Letzt: Dennis. Wenn jemand den coolen Poser-Blick beherrscht, dann der Content Creator. Das beweisen zahlreiche Pics auf seinem Insta-Profil. Doch schaut man sich Beitrage aus dem Jahr 2016 an, strahlt der Lüneburger mit einem süßen Grinsen in die Kamera. Der fehlende Bart verleiht ihm einen bübischen Charme, der bestimmt so manches Frauenherz höherschlagen lässt.

Instagram / mi.ma_fit // RTL II – Magdalena Possert Collage: Mischa Mayer im Jahr 2014 und im Jahr 2019

Instagram / deeanaofficial // RTL II – Magdalena Possert Collage: Dijana Cvijetic im Jahr 2015 und im Jahr 2019

Instagram / dennisglanz // RTL II – Magdalena Possert Islander Dennis Glanz im Jahr 2016 und im Jahr 2019

