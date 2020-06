Dennis Glanz freut sich auf die Love Island-Wiederholung! 2019 nahm der Reiseblogger an der Kuppelshow teil, um seine große Liebe zu finden – allerdings ohne Erfolg: Er musste das Format verlassen, nachdem er sich am Fuß verletzt hatte. Seit Montag können sich die Zuschauer die Staffel nun ein zweites Mal im TV ansehen und Dennis' Auftritt noch einmal Revue passieren lassen. Welchen Szenen er selbst entgegenfiebert, verriet er im Promiflash-Interview.

"Ich bin gespannt, die Szenen mit Melissa (24) zu sehen. Wir waren beide in der Sendung verloren und gewissermaßen haben mir die Szenen mit Melissa den Sinn an dem Format aufgezeigt", gestand der Sportliebhaber. Damit bezieht er sich womöglich darauf, dass sowohl er, als auch die Stuttgarterin in der Sendung keinen geeigneten Partner gefunden haben. Darüber hinaus erklärte Dennis, sich auch mit Julia Oemler gut verstanden zu haben – ihre gemeinsamen Momente seien in der Sendung jedoch nicht besonders thematisiert worden. Deswegen kamen bei den Zuschauern nach den Dreharbeiten auch einige Fragen auf: "Viele haben sich gewundert, weswegen wir kurzfristig nach der Show Kontakt hatten."

Anders als seine Mitstreiter Mischa Mayer und Asena Neuhoff hat Dennis keine Bedenken, dass die erneute Ausstrahlung des Flirt-Formats ihm Probleme bereiten könnte: "Rückblickend betrachtet gibt es wahrscheinlich einige Situationen, in denen in anders reagiert hätte. Aber die Szenen, welche mir Sorgen bereiten könnten, wurden nicht von den Kameras festgehalten."

Anzeige

Instagram / dennisglanz Dennis Glanz im April 2020 in Wien

Anzeige

Instagram / dennisglanz Dennis Glanz im März 2020 in Wien

Anzeige

Instagram / dennisglanz Dennis Glanz im September 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de