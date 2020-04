Claudia Norberg (49) schwebt endlich wieder auf Wolke sieben! Während ihr Ex Michael Wendler (47) schon kurz nach dem Ehe-Aus die Beziehung zu seiner Freundin Laura Müller (19) öffentlich machte, ging die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin weiter allein durchs Leben – bis jetzt: Claudia verrät nun, dass es wieder einen Mann an ihrer Seite gibt. Und die Promiflash-Leser finden, dass sie das mehr als verdient habe.

"Das sei ihr sehr gegönnt", "Wenn Türen sich schließen, öffnen sich Tore... Hast du dir verdient und viel Glück!" oder "Wow, das ist wirklich toll, ich freue mich so für sie", kommentieren zahlreiche User den Promiflash-Beitrag auf Instagram. Ob Claudia wohl bei so vielen Glückwünschen bald das erste Pärchenfoto mit ihrem Partner postet? Bisher warten ihre Follower vergeblich darauf...

Vor Kurzem hatte die 49-Jährige schon angekündigt, sich verlieben zu wollen. Im Februar betonte sie im Promiflash-Interview, dass sie sich in diesem Jahr einen neuen Partner wünsche. Von ihrem Mr. Right hatte sie schon konkrete Vorstellungen: "Er muss einfach tolerant sein und mich so nehmen, wie ich bin."

ActionPress Claudia Norberg und Michael Wendler

ActionPress Claudia Norberg, Oktober 2019

Instagram / claudia_wendler_ Claudia Norberg, Noch-Ehefrau von Michael Wendler



