Claudia Norberg (49) ist offenbar bereit für eine neue Beziehung! Im vergangenen Oktober wurde öffentlich, dass die diesjährige Dschungelcamp-Kandidatin und Michael Wendler (47) sich nach insgesamt 29 Jahren Beziehung getrennt haben. Kurze Zeit später stand der Schlagersänger schließlich auch zu seiner neuen Liebe, der damaligen Schülerin Laura Müller (19). Claudia ist dagegen seit der Trennung und der darauffolgenden Scheidung im Februar Single: Das soll sich bestenfalls aber noch 2020 ändern, wie sie gegenüber Promiflash verriet!

Im Moment sei die 49-Jährige wirklich Single und genieße diesen Status auch – immerhin müsse sie einige Probleme in ihrem Leben erstmal für sich ordnen. Im Promiflash-Interview bei der Fashionshow des Fashion Design Instituts in Düsseldorf kam sie jedoch auch ins Schwärmen und betonte, dass sie das noch recht junge Jahr nicht unbedingt allein hinter sich lassen möchte: "Ein neuer Partner wäre natürlich in diesem Jahr auch nicht schlecht. Er muss einfach tolerant sein und mich so nehmen wie ich bin", beschrieb die Blondine ihren Wunsch-Freund.

Verständnisvoll soll ihr Zukünftiger vor allem sein, weil ihr Leben nicht das einfachste sei – immerhin stehe sie in der Öffentlichkeit und sehr viele Leute wissen, dass sie die Verflossene des "Sie liebt den DJ"-Interpreten ist. Klar ist jedoch schon mal, wer dem Flirt-Gesuch in jedem Fall nicht entspricht: Frédéric von Anhalt (76)! Mit dem Prinzen erlebte sie kürzlich ein wahres Horror-Date, bei dem er unter anderem ihren Namen direkt bei der Begrüßung vergaß. Noch scheint die Männerwelt also eine Chance bei Claudia zu haben.

Ukas,Michael/ActionPress Claudia Norberg und Michael Wendler beim smago! Award 2014 in Berlin

ActionPress Claudia Norberg bei der Premiere des Musicals "Mamma Mia!" in Berlin

Getty Images Frédéric von Anhalt im Dezember 2018



