Luca Hänni (25) zeigt sich ungewohnt bedrückt. Eigentlich kennt man den Sänger immer gut gelaunt und mit einem Lächeln auf den Lippen. Mit seiner fröhlichen und charmanten Art konnte er nicht nur 2012 bei DSDS überzeugen, sondern aktuell auch Show für Show die Let's Dance Zuschauer. Obwohl der Musiker gerade eine gute Zeit in der Sendung zu haben scheint, hat er sich jetzt mit einem traurigen Post im Netz gemeldet: Sein Hund ist gestorben.

Luca teilte am Dienstag ein altes Foto von sich und dem Vierbeiner und schrieb dazu rührende Worte: "Über 16 Jahre warst du ein Teil meines Lebens. Hast mich aufwachsen sehen und mich in guten und schlechten Zeiten stets treu begleitet." Der Verlust seines tierischen Freundes scheint den 25-Jährigen sehr zu treffen: "Ich werde dich vermissen – weiß aber, du hast es jetzt gut und bist glücklich. Die schönen Erinnerungen werden immer in meinem Herzen bleiben, lieber Saemmy!"

Dass Luca ein großes Herz für Tiere hat, ist kein Geheimnis: Ende November 2017 hatte er ein Benefizkonzert gegeben und den gesamten Erlös an den Verein Citydogs4Streetdogs gespendet. "Ich finde, auch den Tieren soll es an Weihnachten gut gehen", hatte er damals zu der süßen Aktion erklärt.

Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni im März 2020

Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni mit seinen Hunden

Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni mit seiner Hündin Nala im August 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de