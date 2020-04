Maren Wolf (27) schwelgt im Mutterglück! Im Dezember 2019 hatten die YouTuberin und ihr Mann Tobias in den sozialen Netzwerken verraten, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Seitdem halten sie ihre Community auf dem Laufenden, wie es der werdenden Mama in der Schwangerschaft ergeht – und gaben sogar schon preis, dass ihr Sohn Lyan River heißen wird. Jetzt meldet sich Maren mit einem weiteren Baby-Update!

Die Influencerin postet am Dienstag einen Schnappschuss aus ihrem Schlafzimmer. Auf dem Spiegel-Seflie sitzt sie in einem engen Kleid auf ihrem Teppich und präsentiert stolz ihren runden Schwangerschaftsbauch. Doch wie weit ist der Webstar inzwischen? "Im sechsten Monat schwanger!", verrät die 27-Jährige in ihrem Post und bringt ihre Vorfreude mit Herzchen-Emojis zum Ausdruck.

Maren und Tobias' Nachwuchs wird somit im Sommer das Licht der Welt erblicken. Ob der Vater nach der Geburt jedoch bei seiner Frau und seinem Spross im Krankenhaus bleiben darf, ist abzuwarten. Aufgrund der angespannten Gesundheitslage ist das aktuell zumindest in manchen Krankenhäusern nicht erlaubt. Aus demselben Grund darf der Bald-Papa seine Liebste zur Zeit auch nicht zu Kontrolluntersuchungen beim Frauenarzt begleiten.

Anzeige

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf im März 2020

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf im März 2020

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren und Tobias Wolf im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de