So nennen Maren (27) und Tobias Wolf ihr Baby! Die YouTuberin ist aktuell schwanger mit ihrem ersten Kind und könnte glücklicher nicht sein. Das demonstriert sie immer wieder in den sozialen Netzwerken und veröffentlichte erst am vergangenen Sonntag ein süßes Video, in dem sie und ihr Mann verraten, dass sie einen Jungen erwarten. Nun melden sich die beiden mit einer weiteren Botschaft bei ihren Fans: Maren und Tobi verkünden den Namen ihres Babys!

Die zwei Turteltauben beantworteten in einem neuen YouTube-Video die Frage, die wohl allen werdenden Eltern gestellt werden dürfte: Wie werden sie ihr Kind nennen? Gemeinsam verraten sie dann endlich: "Unser Sohn wird Lyan River heißen! Also Lyan River Wolf" Der Name River (z. Dt. Fluss) habe für sie auch eine ganz besondere Bedeutung: Die beiden Webstars hätten sich nämlich am Wasser kennengelernt.

Wie sehr sich die werdenden Eltern auf ihren kleinen Spross freuen, betonen sie immer wieder. Erst kürzlich schwärmte Maren in ihrer Instagram-Story über die langersehnte Babybauch-Zeit. "Ich liebe meinen kleinen Bauch so sehr und freue mich jeden Tag aufs Neue", schrieb sie zu einem Clip, in dem sie ihre wachsende Körpermitte stolz präsentiert. Mittlerweile befindet sich die Influencerin immerhin auch schon im fünften Schwangerschaftsmonat.

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Januar 2020

YouTube / Dailymandt Tobias und Maren Wolf bei der Verkündung des Babygeschlechts

Instagram / marenwolf Maren Wolfs Babybauch



