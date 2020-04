Huch, was wölbt sich denn da bei Leighton Meester (33)? Die frühere Gossip Girl-Darstellerin ist bereits Mutter: Sie hat eine vierjährige Tochter mit ihrem Mann Adam Brody (40), mit dem sie seit 2014 verheiratet ist. Das Hollywood-Pärchen hält sein Privatleben eigentlich unter Verschluss – gemeinsame Pics sind eine Seltenheit. Nun wurden Leighton und Adam mal wieder zusammen fotografiert. Und auf den aktuellen Bildern sieht es aus, als ob die Schauspielerin schwanger wäre!

Die verdächtigen Schnappschüsse entstanden diese Woche in Los Angeles. Paparazzi lichteten Leighton und Adam bei einem gemeinsamen Spaziergang mit ihrem Kind ab. Die 33-Jährige trug ein graues T-Shirt und einen dunkelblauen Overall. Unter diesem Outfit zeichnete sich deutlich ein Babybauch ab. Ist die Serien-Darstellerin also wirklich wieder schwanger? Laut dem Online-Portal Daily Mail, dem auch die entsprechenden Fotos vorliegen, habe sie auf eine entsprechende Anfrage noch nicht reagiert.

Wie selten man Leighton und Adam zusammen zu sehen sind, beweist dieses Beispiel. Den letzten Red-Carpet-Auftritt hatte das Couple vor einem Jahr. Im März 2019 besuchten sie zusammen die Premiere des Films "Shazam!" aus dem Hause DC Comics.

Anzeige

LUIS JR RODRIGO/RAMEY/ MEGA Leighton Meester und Adam Brody in New York

Anzeige

Getty Images Leighton Meester, Oktober 2014

Anzeige

Getty Images Leighton Meester und Adam Brody auf der Weltpremiere von "Shazam!", 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de