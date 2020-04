Langsam haben alle die Schnauze voll! Aktuell scheint es nur ein Thema bei Promis unter Palmen zu geben: Die Streitereien zwischen Désirée Nick (63) und Claudia Obert (58)! Immer wieder geraten die Bühnen-Künstlerin und die Designerin aneinander. Nachdem es zum wiederholten Male zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen den Damen gekommen war, reichte es den übrigen Trash-Sternchen: Sie machten ihrem Ärger über den ständigen Beef Luft!

Im Sprechzimmer erklärte Bachelor-Babe Evanthia Benetatou (27), was sie besonders stört: "Es ist wie eine CD, die hängen geblieben ist. Es ist immer die gleiche Kassette – immer das gleiche am laufenden Band", beschwerte sie sich. Diese Energie würde sie persönlich nicht verschwenden, um immer über dieselbe Person zu lästern, führte sie aus. Auch die frühere Promi Big Brother-Gewinnerin Janine Pink (32) stellte im Gespräch mit Ex-Bachelor in Paradise-Kandidatin Carina Spack (23) fest, dass die Streitereien gar nicht mehr aufhören und jeden Tag aufs Neue losgehen würden. "Man sollte jetzt ruhen und es einfach auf sich belassen lassen”, lautete daraufhin der Vorschlag der Blondine.

Motivations-Guru Bastian Yotta (43) hatte seine Probleme, weil er Désirées und Claudias Verhalten unfair fand: "Wenn ihr euch streiten wollt, schließt euch ins Klo ein, möge der Bessere gewinnen", erklärte er sichtlich genervt. Nur einer hatte offensichtlich seinen Spaß: Ex-Politiker Ronald Schill (61): "Das ist ganz großes Kino. Diese Show – Wahnsinn", freute sich der Wahl-Brasilianer.

Anzeige

Sat.1 Désirée Nick, Claudia Obert und Tobias Wegener bei "Promis unter Palmen"

Anzeige

SAT.1 / Richard Hübner Eva Benetatou, Teilnehmerin von "Promis unter Palmen"

Anzeige

Instagram / yotta_university Ex-Dschungelcamp-Bewohner Bastian Yotta



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de