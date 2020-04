Stefanie Simon muss um ihre Wohnung bangen! Bereits im Alter von einem Jahr zog die Sängerin mit ihren Eltern vom sächsischen Vogtland nach Berlin. Seitdem lebt die Entertainerin in der deutschen Hauptstadt und ist inzwischen sogar ein Teil der beliebten Daily Soap Berlin - Tag & Nacht. Jetzt muss die Laiendarstellerin allerdings einen herben Schicksalsschlag verkraften: Der 70-Jährigen wurde die ihre Berliner Wohnung gekündigt!

Seit mittlerweile 42 Jahren lebt Stefanie in ihren geliebten vier Wänden in der Nähe des Ku'damms. Daran soll sich aber schon bald etwas ändern: Der Vermieter des Schlagerstars meldete den Eigenbedarf der Unterkunft an. "Es ist eine Schande, dass man nicht in Ruhe alt werden kann", verriet Stefanie gegenüber der Berliner Zeitung. Bis zum Januar 2021 soll sie die 4-Zimmer-Bude räumen. Jetzt habe die "Sehnsucht nach Paris"-Interpretin Angstzustände, schon bald mit all ihrem Hab und Gut auf der Straße zu stehen.

Für ihr aktuelles Heim zahlt Stefanie derzeit 880 Euro Warmmiete. "Meine Rente ist sehr klein, mehr kann ich mir nicht leisten", erklärte sie. Durch die momentanen Umstände seien auch noch all ihre anstehenden Auftritte gecancelt worden.

