Daniela Katzenberger (33) war nicht immer gerne "die Katze"! Seit fast neun Jahren ist die kultige Blondine fester Bestandteil der deutschen Reality-TV-Landschaft und so gut wie jedem Fernsehzuschauer ein Begriff – kein Wunder, so einzigartig, wie ihr Nachname ist. Doch eben dieser Familiennamen machte der 32-Jährigen als Kind oftmals zu schaffen: Dani wurde deswegen fies verspottet – und verschwieg ihren Namen daher sogar teilweise!

Das verriet die Ehefrau von Lucas Cordalis (52) am Mittwoch in der neuen Episode ihrer Doku-Soap Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca: "Ich musste oft die Schule wechseln und wenn ich mich dann vorgestellt habe mit 'ich heiße Daniela', dann fragten die Leute: 'Daniela wer?' Und wenn ich Katzenberger gesagt habe, haben alle angefangen 'Katzenklo' zu singen!" Doch auch später habe sie noch oft mit Hänseleien zu kämpfen gehabt: "Und dann kam irgendwann, wenn mich die Leute scheiße fanden, 'Kotzenberger'. Und als ich schwanger war, kam 'Fettberger'. Und als ich dann blond und gebräunt war und lange Nägel hatte, kam 'Fake-Berger'! Ich hab dann auch in der Schulzeit mal das 'Katze' weggelassen."

Insgesamt sei die Zeit im Klassenzimmer keine schöne Erinnerung für sie gewesen, so Daniela. "Schule war für mich ganz schlimm!" Grund dafür seien häufige Umzüge wegen der wechselnden Ehemänner ihrer Mutter Iris Klein (52) gewesen: "Ich war irgendwie immer ein Außenseiter!", erklärte Dani in der Sendung.

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca", ab 25. März, mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei TVNOW verfügbar.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger 1995

Getty Images Daniela Katzenberger im November 2019 in München

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Daniela Katzenberger im November 2019



