Das wird ein emotionaler Freitag für die Let's Dance-Stars! In der vergangenen Folge des beliebten Tanzformats stand alles unter dem Motto "90er-Jahre" – inklusive ausgefallener Looks und cooler Musik! Auch wenn alle Promis ihre besten Tanzeinlagen präsentieren wollten, reichte es für ein Tanzduo nicht aus: Sükrü Pehlivan (47) und Alona Uehlin (30) mussten die Show verlassen. Aktuell haben noch neun Paare die Chance auf den Siegerpokal – und werden sich auch in dieser Woche wieder ordentlich ins Zeug legen, mit neuen Tänzen ganz im Zeichen der Liebe!

Bei "Let's Dance" sollen am Freitag die Frühlingsgefühle geweckt werden – die "Love Week" steht an! Ob bewegende Liebesszenen oder herzzerreißende Trennungen, die Teilnehmer werden eine Bandbreite an Emotionen aufs Parkett bringen. Model Loiza Lamers (25) feierte in der vergangenen Woche sein großes Comeback und überzeugte die Zuschauer dieses Mal restlos mit seiner Darbietung. In Folge sechs muss sie sich von ihrer verführerischen Seite zeigen: in den Armen von Andrzej Cibis (32) mit dem Tango zu "Bang, Bang" von Nancy Sinatra. Ebenfalls feurig dürfte es bei Sänger Luca Hänni (25) und Tanzpartnerin Christina Luft (30) werden. Das Duo wird mit einem Paso Doble zu "I Was Made For Lovin' You" von Kiss über die Bühne fegen. Mit ordentlich Hüftschwung möchten es auch Schauspieler Martin Klempnow (46) und Coach Marta Arndt (30) in die nächste Runde schaffen. Sie werden ihre Salsa zu "Eres Mi Sueño" von Carlo Supo zum Besten geben.

Zusätzlich dürfen sich die Zuschauer auf gleich drei spritzige Jive-Darbietungen ihrer "Let's Dance"-Idole freuen. Reality-TV-Star Laura Müller (19) und Christian Polanc (41) werden den lateinamerikanischen Tanz mit dem Klassiker "Dein Ist Mein Ganzes Herz" von Heinz Rudolf Kunze performen. Sportkletterer Moritz Hans und Renata Lusin (32) werden zu Olly Murs (35)' Song "Dance With Me Tonight" wohl einen Feel-Good-Auftritt hinlegen. Und auch die Fans von Tijan Njie (28) dürfen sich auf viel Energie und gute Laune bei seiner Einlage zu "Crazy Little Thing Called Love" von Queen mit Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (31) einstellen.

Eine besonders emotionale Performance wird wohl von Komikerin Ilka Bessin (48) und Erich Klann (32) zu erwarten sein. Die beiden wagen sich an einen Contemporary – zum Trennungssong von Fleetwood Mac "Go Your Own Way". Das Ende einer Beziehung wird auch in der Darbietung von Artistin Lili Paul-Roncalli (21) thematisiert. Doch zusammen mit Massimo Sinató (39) wird das wohl eher ein fröhlicher Auftritt: Sie tanzen den Quickstep zu "Liebeskummer lohnt sich nicht" von Siw Malmqwist. Eine Hommage glückliche Zeiten werden Moderatorin Ulrike von der Groeben (63) und Valentin Lusin (33) darbieten. Sie treten mit einem Slowfox zum Vicky-Leandros-Klassiker "Ich liebe das Leben" an.

Anzeige

Getty Images Andrzej Cibis und Loiza Lamers bei "Let's Dance" 2020

Anzeige

Getty Images Laura Müller und Christian Polanc bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli bei "Let's Dance" 2020

Getty Images Valentin Lusin und Ulrike von der Groeben bei "Let's Dance" 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de