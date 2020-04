Momentan steht die Welt Kopf – die aktuelle Pandemie schränkt dabei selbstverständlich auch die deutsche Prominenz in ihrem Alltag ein. Großfamilienoberhaupt Silvia Wollny (55) hat anlässlich der hohen Ansteckungsgefahr bereits erste Maßnahmen umgesetzt und ihren Lebensmitteleinkauf auf einmal die Woche beschränkt – der nur noch mit Mundschutz, Handschuhen und zusammengebundenen Haaren getätigt werden darf. Die Schließung der Schulen hatte sie zwar nicht in der Hand, den weiteren Bildungsweg ihrer Kinder dafür aber schon!

In einer aktuellen RTL2-Reportage stellte die vielfache Mutter klar, dass ihre schulpflichtigen Kids jetzt nicht einfach auf der faulen Haut liegen dürfen! "Nee ihr habt keine Ferien, das normale Leben geht für jeden Bürger weiter, selbst wenn es in den eigenen vier Wänden ist. [...] Ich werde für euch eure Lehrerin sein" – die Schulbildung ihrer Kids solle auf keinen Fall unter der Ausnahmesituation leiden! "Für mich ist es sehr wichtig, dass der Alltag hier bestehen bleibt. Die haben hier morgens um sieben Uhr unten zu sein. All das wird jetzt hier so weitergeführt", will sie den Rhythmus unter ihrem Dach auf alle Fälle beibehalten!

So wie die stolze Omi von Celina-Sophie Wollny (6) ihrer Enkelin Aufgaben erklärt, beschäftigt das Thema Home-Schooling in der Doku zum Beispiel auch Stars wie Jana Ina Zarrella (43). Bei Davina Shakira Geiss (16) steht dagegen digitaler Unterricht via Video-Konferenz an – und zwar nicht zu knapp: "Morgens bis nachmittags und dann gehe ich raus und spiele mit Shania (15)", erklärt der Teenager.

