Da könnte Cardi B (27) kurz das Lachen vergangen sein! Die Rapperin gab erst kürzlich in einem Video bekannt, dass sie glaube, viele Promis würden für ihre Corona-Diagnose bezahlt. Zu viele bekannte Persönlichkeiten wären angeblich positiv getestet, zeigten aber keinerlei Symptome. Doch nachdem sie mit dieser Theorie noch Scherze gemacht hatte, musste die Sängerin selbst den Krankenwagen rufen. Was war der Grund für ihren Krankenhausaufenthalt?

Wie TMZ berichtet, habe die 27-Jährige ein Foto auf Twitter gepostet, das ein Krankenhausbändchen um ihrem Arm zeigt. Seit vier Tagen litt Cardi unter starken Magenschmerzen und suchte vergangenen Dienstag vorsorglich ärztliche Hilfe auf. "Ich habe mich gestern Nacht ins Krankenhaus einliefern lassen. Mir geht es aber schon viel besser. Hoffentlich habe ich morgen keine Schmerzen mehr", schrieb sie zu dem Post. Kurz darauf war das Bild allerdings im Web verschwunden.

Was der Grund für ihre Magenschmerzen war, hat Cardi B nicht bekannt gegeben. Auf ihren Krankenhausaufenthalt ist die Sängerin im Nachhinein auch nicht weiter eingegangen. Anscheinend geht es ihr aber wieder besser, denn erst am Donnerstag postete sie ein süßes Bild von ihrer Tochter Kulture in einer Instagram-Story.

Cardi B im Januar 2020

Cardi B beim Vewtopia Music Festival im Februar 2020

Kulture Kiari Cephus im April 2020



