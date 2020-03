Das Coronavirus versetzt aktuell die ganze Welt in Aufruhr. Immer mehr Stars werden zurzeit positiv getestet und teilen diese Diagnose mit ihren Fans. Für Cardi B (27) sind die vielen Infektionen weder Zufall, noch Schicksal: Die US-Rapperin ist vielmehr davon überzeugt, dass die Promis dafür bezahlt werden, mitzuteilen, sie hätten sich angesteckt. Die bizarre Verschwörungstheorie erklärt die "I Like it"-Interpretin jetzt in einem Video auf ihrem eigenen Social-Media-Kanal.

In einem Instagram-Clip äußert sie ihre Zweifel: "Ein Basketballer nach dem anderen sagt: 'Ja, ich habe mich mit Covid-19 infiziert, aber ich bemerke keine Symptome.'" Für Cardi steht dabei folgende Frage im Raum: "Wie soll ich dann wissen, wann ich einen Test brauche?" Die Künstlerin wundere sich, dass die Promis ohne Symptome überhaupt auf das Virus getestet wurden. Dahinter könne mehr stecken: "Es wird nicht alles gesagt! Ich fange an zu glauben, dass alle dafür bezahlt werden, zu behaupten, sie hätten sich mit der Krankheit angesteckt."

Gegen ein paar Extra-Dollar hätte Cardi offenbar auch nichts einzuwenden. Sie würde selbst gern dafür bezahlt werden, zu verkünden, sie hätte sich infiziert: Wenn alle anderen dafür Geld kassieren, könne man ja auch ihr etwas zahlen, regte sich die Mutter einer kleinen Tochter in ihrem Video auf.

Getty Images Cardi B im September 2019

Instagram / iamcardib Cardi B posiert im Fahrstuhl im Februar 2020

MEGA Cardi B beim Vewtopia Music Festival im Februar 2020

