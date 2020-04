Das gab es bei Germany's next Topmodel so noch nie! Am vergangenen Donnerstag fiel Kandidatin Vivian Cole eher durch ihre nicht ganz so gute Leistung auf. Das lag an den gesundheitlichen Problemen des Nachwuchs-Models. Keine Geringere als Modelmama Heidi Klum (46) persönlich nahm sich während der Episode die Zeit, Vivians Situation auf den Grund zu gehen. Da die Teilnehmerin unter anderem über starke Bauchschmerzen klagte, ließ Heidi ihr doch glatt einen Behälter für einen Stuhlprobentest zukommen – ein Spezialist sollte untersuchen, ob Vivian womöglich an einer Darmkrankheit leidet. Ob diese Szenen der gelernten Make-up-Artistin peinlich waren?

"Damals war mir die Situation im ersten Moment sehr unangenehm, was ich aber meiner Meinung nach recht gut überspielt habe", gibt Vivi gegenüber Promiflash zu. Mittlerweile könne sie über die Situation lachen. Aber wie ging der Test eigentlich für die Münchnerin aus? "Der Gastroenterologe hat den Verdacht auf eine chronisch entzündliche Darmkrankheit (Morbus Crohn) geäußert, allerdings konnte das zu dem Zeitpunkt noch nicht bestätigt werden", erklärt Vivian.

Dazu, dass Heidi sich dem Thema vor laufender Kamera angenommen hatte, hat die Brünette eine gespaltene Meinung: "Natürlich wäre mir ein Gespräch unter vier Augen lieber gewesen, aber ich habe gemerkt, dass sie sich doch einige Gedanken um mich gemacht hat."

Splash News Heidi Klum im Februar 2020 in New York

Instagram / vivian.gntm2020.official Vivian Cole, Model

Instagram / vivian.gntm2020.official Vivian, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel"



