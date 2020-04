Die Katze blockiert auch weiterhin, was das Zeug hält! In den vergangenen Tagen wunderten sich mehrere Netz-Bekanntheiten beim Klick auf Daniela Katzenbergers (33) Social-Media-Profil. Sowohl Ex-Bachelorette Gerda Lewis (27) als auch Evelyn Burdecki (31), Angelina Heger (28) und sogar Pietro Lombardi (27) konnten sich den Content der Kultblondine nicht mehr angucken: Sie wurden allesamt von Dannis Account verbannt. Und damit noch nicht genug: Jetzt gibt auch Comedian Oliver Pocher (42) bekannt, nicht mehr auf den Feed zugreifen zu können. Hat die Katze etwa Angst vor Olis Influencer-Scherzen?

In seinem aktuellen Instagram-Video, in dem er wieder einmal zahlreiche Internet-Stars aufs Korn nimmt, macht der TV-Witzbold keinen Hehl daraus, dass auch er die Posts der 33-Jährigen nicht mit seinem offiziellen Profil ansehen kann. Für Oli allerdings kein Problem. "Es ist ja nicht so, dass man sich das nicht trotzdem angucken kann. Dafür gibt es Fake-Accounts", lacht er und zeigt seinen Fans daraufhin direkt einen lustigen Beitrag der Katze und Ehemann Lucas Cordalis (52).

Warum die Reality-TV-Darstellerin so viele Promis auf ihrem Profil blockiert, hat sie bisher noch nicht verraten. Ihre Halbschwester Jenny Frankhauser (27) ist sich allerdings sicher, dass dahinter mehr stecken muss. "Wir blockieren niemanden ohne Grund", antwortete sie ihren Followern in einer Fragerunde. Denn auch ihre Community wollte wissen, wodurch Danis Influencer-Boykott eigentlich ausgelöst wurde.

Anzeige

Instagram / oliverpocher Comedian Oliver Pocher

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit blonder Mähne



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de