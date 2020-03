Warum blockiert Daniela Katzenberger (33) alle Influencer auf Instagram? Diese Frage stellen sich seit Tagen nicht nur die Fans der Kultblondine, sondern auch etliche Netz-Stars. Die Reality-Beauty hat sich mittlerweile von einigen Promi-Profilen verabschiedet, darunter auch die von Evelyn Burdecki (31) und Pietro Lombardi (27). Was es mit dieser Aktion auf sich hat, hat die Katze bisher noch nicht verraten. Ihre Schwester Jenny Frankhauser (27) deutet allerdings an, dass es dafür einen bestimmten Grund geben könnte.

Bei einer Fragerunde auf Instagram wollte einer ihrer Follower von der ehemaligen Dschungelkönigin wissen, was Danis Influencer-Boycott zu bedeuten hat. Die 27-Jährige antwortete darauf lediglich mit den Worten: "Wir blockieren niemanden ohne Grund". Es scheint also, als stecke mehr hinter Danielas Profilblockaden als bloß ein digitaler Frühjahrsputz. Welchen Grund ihre große Schwester für so eine radikale Aktion haben könnte, behielt Jenny allerdings noch für sich.

Aber bedeutet Jennys kurzes Statement etwa, dass die beiden Schwestern sich wieder näher stehen? Jahrelang hatten Dani und Jenny überhaupt keinen Kontakt mehr zueinander. In letzter Zeit wirkte es allerdings immer häufiger so, als würden die beiden sich wieder annähern.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Schwester von Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, März 2020

Chris Emil Janßen / ActionPress Jenny Frankhauser im Juli 2019



