Seit Mittwoch vergangener Woche läuft die neue Reality-Show Promis unter Palmen auf den deutschen TV-Bildschirmen – dort mit dabei: Evanthia Benetatou (27). Die griechische Beauty wirkte bereits bei der letzten Staffel von Promi Big Brother und der Kuppel-Show Der Bachelor 2019 mit. Beim Bachelor schaffte sie es immerhin bis ins Finale, musste sich aber ihrer Konkurrentin Jennifer Lange (26) geschlagen geben. Ex-Bachelor Andrej Mangold (33), der damals im Finale die Entscheidung zwischen Eva und Jenny treffen musste, hat die VIPs in Thailand unter die Lupe genommen und dabei kein gutes Haar an seiner einstigen Zweitplatzierten gelassen.

Nach Evas Ausstieg bei "Promis unter Palmen" wetterte er jetzt in seiner aktuellen Instagram-Story: "Eine alte Bekannte von mir nimmt jede Show mit und fährt immer relativ schnell nach Hause." Damit dürfte Eva gemeint gewesen sein. Denn auch beim Format "Promi Big Brother" war die Influencerin eine der Ersten gewesen, die die Show verlassen musste. "Die Leute kommen wohl dahinter, was sie für 'ne Person ist", fügte er noch hinzu. Zur Erinnerung: Unmittelbar nach dem damaligen Bachelor-Finale hatte Eva in einem Interview noch intime Details ihrer Zeit mit Andrej ausgeplaudert.

Der Hottie und seine damalige Siegerin Jenny sind noch immer verliebt wie am ersten Tag. Mittlerweile wohnen die Turteltauben sogar zusammen und genießen jede gemeinsame Minute. Kürzlich bezeichnete der ehemalige Profi-Basketballer sie auf Instagram sogar als seinen Ruhepol, ohne den er nicht einschlafen könne.

Eva und Andrej beim Einzeldate

Andrej und Eva im Bachelor-Finale

Andrej Mangold und seine Freundin Jenny an Weihnachten 2019



