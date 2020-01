Andrej Mangold ist schwer verliebt! Im vergangenen Jahr suchte der 32-Jährige in der Kuppelshow Der Bachelor nach der große Liebe – und fand sie in Kandidatin Jennifer Lange (26). Seitdem zeigen die beiden Turteltauben regelmäßig in den sozialen Netzwerken, wie vernarrt sie ineinander sind. Und offenbar scheint es ziemlich ernst zwischen dem Ex-Rosenkavalier und der Zumbatrainerin zu sein: Im Netz deutete Andrej jetzt sogar eine Verlobung an!

Auf Instagram veröffentlichte der TV-Star ein Schwarz-Weiß-Foto von sich, auf dem er mit freiem Oberkörper posiert. Dabei sticht der Kommentar zu dem Post mehr als Andrejs Muskeln ins Auge: "Bachelor 2019, glücklich vergeben 2020, glücklich verheiratet 20...!" Ob der einstige Kuppelshow-Kandidat damit etwa andeuten will, dass er bereits um Jennifers Hand angehalten hat?

Ein paar Voraussetzungen für eine glückliche Ehe sind jedenfalls schon mal gegeben: Die Weihnachtsfeiertage verbrachte das Paar zusammen und bekam dabei den Segen von Jennifers Großmutter. So verriet der ehemalige Unternehmer Andrej stolz in einer Instagram-Story: "Der große Oma-Check stand bevor, ich hab ihn bestanden."

Instagram / agentlange Jennifer Lange im Januar 2020

Anzeige

Gulotta,Francesco / ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange in München im September 2019

Anzeige

Getty Images Andrej Mangold im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de