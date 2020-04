Ein bestimmter Kandidat bleibt weiter unangefochten an der Spitze der Fans! Bereits über die Hälfte der diesjährigen Big Brother-Staffel ist schon vorbei – elf Teilnehmer kämpfen in den verbleibenden anderthalb Monaten um die Krone der Container-WG. Nach dem Rauswurf von Jade Übach (26) erlebten die Zuschauer in der vergangenen Woche den großen Beef zwischen Michelle und Cedric Beidinger und zitterten wegen eines Aprilscherzes um Gina Beckmann. Welcher Hausbewohner kommt nach dieser Woche am besten bei den Promiflash-Lesern an?

Die meisten User mögen Reality-TV-Star Serkan Yavuz (27) am liebsten. In einer Promiflash-Umfrage (Stand: 3. April 2020, 16:55 Uhr) wählten ihn 32,9 Prozent von 1.874 Teilnehmern auf den ersten Platz. Ob der Regensburger diese Position auch in der kommenden Woche halten wird? Immerhin muss er sich jetzt ohne die Storyline mit Ex-Flirt Jade beweisen und mit anderen Themen auf sich aufmerksam machen.

Am schlechtesten schnitt Immobilientechnikerin Romana Hoffmann bei den Promiflash-Lesern ab. Sie ergatterte im Beliebtheits-Ranking lediglich 0,8 Prozent der Stimmen. Ob sich das auch in der Exit-Zeremonie am Montag widerspiegelt? Immerhin ist sie zusammen mit Cedric nominiert – die Zuschauer entscheiden, wer von beiden das Haus verlässt.

