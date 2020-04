Für Germany's next Topmodel sucht sich Heidi Klum (46) stets ganz besondere Drehorte aus. Ob auf dem Dach eines Hochhauses, unter Wasser oder an einem verlassenen Strand – die Locations sind immer speziell. Ab und zu zieht es die Modelmama und ihre GNTM-Truppe allerdings auch an öffentliche Orte, wie beispielsweise an den Hollywood Walk of Fame. Wenn dann ahnungslose Passanten völlig unerwartet auf das Supermodel treffen, kann das schon mal für Schnappatmung sorgen.

Beim ProSieben-Onlineformat "The Talk" erläutert Kandidatin Lijana, wie die Momente an Heidis Seite in der Öffentlichkeit wirklich aussehen. "Die Menschen rasten komplett aus. Man merkt einfach, dass sie ein Weltstar ist. Da standen ungelogen Leute mit 'Heidi, ich liebe dich'-Schildern, wie auch immer die sich so schnell Schilder basteln konnten", erinnert sich die Kasslerin an die Dreharbeiten.

Im Umgang mit ihren Schützlingen lässt sich die Jury-Chefin ihren A-Promi-Status allerdings nicht anmerken, wie Lijana berichtet. "Heidi ist total normal, wenn wir mit ihr sind, sie lacht mit uns, sie macht Scherze, sie pusht uns", gibt die Tänzerin einen Einblick in die gemeinsame Zeit mit der Wahl-Amerikanerin.

KAT / MEGA Heidi Klum am "Germany's next Topmodel"-Set, 2019

Instagram / lijana_ka GNTM-Kandidatin Lijana

Getty Images Heidi Klum in Los Angeles im November 2019



