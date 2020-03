Bei diesem Outfit haben Hans und Franz ein wenig Ausgang! Heidi Klum (46) gehört längst zu den absoluten Fashion-Ikonen. Ob elegant auf den roten Teppichen der Mega-Veranstaltungen der Unterhaltungsbranche oder lässig im Alltag – Heidi weiß in Sachen Mode genau, was sie tut. Nachdem sie sich erst vor wenigen Tagen im wilden Oversized-Mustermix gezeigt hatte, setzte Heidi jetzt wieder mehr auf Sexyness: Sie schlenderte im heißen Overall durch die Straßen von Los Angeles!

Auf dem Weg zu den Dreharbeiten von America's Got Talent am Samstag wurde die Blondine von Paparazzi abgelichtet. Kein Wunder – denn ihr Look an diesem Tag war mal wieder ein echter Hingucker. Heidi trug einem schwarzen Einteiler, die Ärmel lässig hochgekrempelt. Am Dekolleté ließ sie einige Knöpfchen auf, sodass die Fans einen Blick auf ihr berühmtes Oberweiten-Doppel namens Hans und Franz erhaschen konnten. Abgerundet wurde das Outfit mit einer schwarzen Tasche sowie sexy High Heels und einer dunklen Sonnenbrille.

In den vergangenen Tagen zog die Frau von Tom Kaulitz (30) schon mehrmals mit extravaganten Outfits die Blicke auf sich. Zu einem Tokio Hotel-Konzert erschien die 46-Jährige in einem wahren Fan-Look: Zu einem Band-Hoodie kombinierte sie eine Jeans-Hose und extrahohe Overknees.

