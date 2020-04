Welcher Big Brother-Kandidat hat zurzeit bei den Zuschauern die Nase vorn? Die vergangene Woche war extrem ereignisreich in der TV-WG. Am Montag musste Promi-Schönheit Jade Übach (26) den Container verlassen, denn sie überzeugte die Zuschauer zu wenig – die ebenfalls nominierte Mitstreiterin Rebecca Zöller durfte hingegen bleiben! Zur Halbzeit des TV-Experiments sind jetzt noch elf Kandidaten im Haus, die weiterhin auf den Sieg hoffen. Doch wer bekommt aktuell die größte Sympathie vom Publikum?

Mitte der Woche mussten die Zuschauer mit Blondine Gina Beckmann mitfiebern. Sie teaserte bei ihren WG-Mitbewohnern an, dass sie nach einem Regelverstoß umgehend den Container verlassen müsste – das traf die anderen Kandidaten wie ein Schlag! Zum Glück stellte sich heraus, dass die Kellnerin bloß unter die Scherzkekse gegangen war und ihre Freunde mit einem Aprilscherz reingelegt hatte! Ob diese Art ihr Zuschauerpunkte sichert? Im Gegensatz zu dieser scherzhaften Aktion wurde das Publikum auch Zeuge einer waschechten Auseinandersetzung. Security-Mitarbeiterin Michelle knallte Ex-Polizist Cedric Beidinger an den Kopf, sich für die Kameras zu verstellen – die Diskussion endete lautstark! Ob der Eklat für den Sportfan gut ist? Immerhin stehen er und Romana auf der Nominierungsliste.

Ob sich die Zuschauer auch auf etwas Liebes-Chaos freuen dürfen? Philipp Kalisch und Michelle sind seit BB-Beginn ein Herz und eine Seele – intensive Kuscheleinheiten stehen bei ihnen an der Tagesordnung. Doch da die beiden in unterschiedlichen Bereichen leben, kocht manchmal schon die Eifersucht hoch. Welcher BB-Teilnehmer ist aktuell euer Favorit? Stimmt in der Umfrage ab!

Sat. 1 "Big Brother"-Kandidatin Gina

© SAT.1 Michelle und Cedric bei "Big Brother"

SAT.1 Cathleen, Gina, Philipp und Michelle

